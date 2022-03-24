Оккупанты сбросили на Рубежное фосфорные бомбы, есть жертвы [ Редактировать ]
Российские самолеты при атаке на Рубежное Луганской области использовали фосфорные бомбы. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
В результате нападения погибли минимум четыре человека, среди которых - двое детей.
Также под ракетные обстрелы и авиаудары оккупантов попали жители:
- Северодонецка,
- Лисичанская,
- Кременной,
- Новодружеска,
- Воеводовки.
В Рубежном сейчас очень трудная ситуация, и продолжаются уличные бои. Среди жителей подтверждена информация о четыре погибших, двое из которых дети. Также есть шесть раненых.
У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, потому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация россии начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше.
За сутки в Луганской области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых:23 дома (10 многоэтажек и 13 частных домов), зафиксировано 16 пожаров.
Сейчас обесточенными остаются 35 населенных пунктов области: 14 частично, 21 полностью. 101526 потребителей находятся без света.
Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах Луганщины:
- в 22 полностью
- в 5 частично.
Всего - 32 550 абонентов.
по теме
В Рубежном и Северодонецке Луганской области за прошедшие сутки в результате российских обстрелов разрушены 24 жилых дома
В результате мощных вражеских обстрелов населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное повреждено около 22 многоэтажных и 33 частных жилых домов
Встреча украинского президента Владимира Зеленского с президентом россии владимиром путиным по завершению войны россии против Украины возможна, но только при определенном условии
В четверг утром, 24 марта, в оккупированном российскими войсками Бердянске произошло несколько взрывов в порту
С начала войны россия не забирает тела своих убитых солдат, которые погибли на территории Украины