Российские самолеты при атаке на Рубежное Луганской области использовали фосфорные бомбы. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В результате нападения погибли минимум четыре человека, среди которых - двое детей.

Также под ракетные обстрелы и авиаудары оккупантов попали жители:

Северодонецка,

Лисичанская,

Кременной,

Новодружеска,

Воеводовки.

В Рубежном сейчас очень трудная ситуация, и продолжаются уличные бои. Среди жителей подтверждена информация о четыре погибших, двое из которых дети. Также есть шесть раненых.

У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, потому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация россии начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше.

За сутки в Луганской области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых:23 дома (10 многоэтажек и 13 частных домов), зафиксировано 16 пожаров.

Сейчас обесточенными остаются 35 населенных пунктов области: 14 частично, 21 полностью. 101526 потребителей находятся без света.

Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах Луганщины:

в 22 полностью

в 5 частично.

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