ВСУ освободили Лукьяновку под Киевом (видео) [ Редактировать ]
Украинская армия освободила поселок Лукьяновка в Барашевском районе на восток от Киева.
Сообщают, что в результате боев наши бойцы уничтожили около 40 оккупантов, 9 БМП и 2 танка. Также захвачен один трофейный российский танк. С нашей стороны есть только раненные.
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