"Russians Against War": Земфира, Оксимирон и Гребенщиков выступили против войны в Украине [ Редактировать ]
Российская певица Земфира опубликовала в Instagram фото с Оксимироном и Борисом Гребенщиковым на концерте рэпера "Russians Against War" в Лондоне. На самом концерте Земфира не пела, в отличие от Гребенщикова.
Прибыль за два выступления (первое было в Стамбуле) - более $50 тыс. - Оксимирон передаст в благотворительный фонд для украинских беженцев.
Ранее Земфира выпустила клип "Не стреляйте" с кадрами боевых действий в Украине. При этом певица удалила с Youtube все свои прошлые клипы, оставив вместе с "Не стреляйте" только кавер на песню "Відпусти" "Океана Ельзи", снятый в 2008 году.
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