Российская певица Земфира опубликовала в Instagram фото с Оксимироном и Борисом Гребенщиковым на концерте рэпера "Russians Against War" в Лондоне. На самом концерте Земфира не пела, в отличие от Гребенщикова.

Прибыль за два выступления (первое было в Стамбуле) - более $50 тыс. - Оксимирон передаст в благотворительный фонд для украинских беженцев.

Ранее Земфира выпустила клип "Не стреляйте" с кадрами боевых действий в Украине. При этом певица удалила с Youtube все свои прошлые клипы, оставив вместе с "Не стреляйте" только кавер на песню "Відпусти" "Океана Ельзи", снятый в 2008 году.