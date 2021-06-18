Российская певица Земфира подает в суд на писателя и актера Евгения Гришковца. Об этом сообщает Telegram-канал "Культурная прачечная".

Поводом для иска стали провокационные заявления Гришковца на телеканале "Дождь" 27 мая. Говоря о новом альбоме Земфиры "Бордерлайн", писатель назвал певицу "наркоманкой", а ее песни "наркоманскими" и "безнравстенными".

Когда человек позволяет себе все, когда решает вопрос "я могу сделать все", я могу вытащить из себя все, что угодно, все без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь... Она наркоманка и это наркоманские песни.

В иске Земфира утверждает, что слова Гришковца "носят порочащий характер", "символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение - наркоманию" и не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова является "наркоманкой".

Кроме компенсации в 1,5 млн рублей (более 500 ты. грн), Земфира потребовала обязать Гришковца опровергнуть его слова в эфире "Дождя", поскольку он причинил ей моральный вред, который выразился в "физических и нравственных страданиях, необходимостью оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми".

В результате Рамазанова Земфира стала страдать бессонницей, появились нервные срывы.

Напомним, что в феврале Земфира выпустила первый за последние 8 лет музыкальный альбом.