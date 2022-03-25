На нефтебазе в Калиновке под Киевом продолжается пожар (видео) [ Редактировать ]
Утром 25 марта продолжается пожар на нефтебазе в Калиновке под Киевом. Как сообщали "Подробности", вчера вечером оккупанты нанесли по ней удар, что вызвало мощный взрыв и огромный пожар.
В Минобороны РФ сегодня утром сообщили, что по нефтебазе в Фастовском районе был нанесен удар ракетами "Калибр".
Из-за горения нефтепродуктов киевлян просят плотно закрыть окна и без надобности не выходить на улицы.
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