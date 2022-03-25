Утром 25 марта продолжается пожар на нефтебазе в Калиновке под Киевом. Как сообщали "Подробности", вчера вечером оккупанты нанесли по ней удар, что вызвало мощный взрыв и огромный пожар.

В Минобороны РФ сегодня утром сообщили, что по нефтебазе в Фастовском районе был нанесен удар ракетами "Калибр".

Из-за горения нефтепродуктов киевлян просят плотно закрыть окна и без надобности не выходить на улицы.