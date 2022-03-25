По состоянию на пятницу, 25 марта, в Рубежном и Попасной на Луганщине идут жестокие бои. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что кое-где на окраинах этих городов есть российские оккупанты, но, в частности, "по одному из флангов орков оттеснили и надеюсь в ближайшее время выбьют из Рубежного полностью".

Гайдай рассказал, что населенные пункты Луганщины подвергаются и ракетным ударам.

Сегодня в Лисичанск был прилет. Пока выясняем последствия, но, предварительно, без жертв.

При этом он добавил, что оккупанты применяют несколько дней подряд авиацию.

Вчера, например, "работало" сразу пять самолетов.