Зеленский высказался об исчезновении Шойгу [ Редактировать ]
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Министр обороны российской федерации Сергей Шойгу в течение более чем двух недель уже не появляется в публичном пространстве.
Президент Украины Владимир Зеленский в шутку предположил, что министр мог посетить Чернобаевку.
"Наши героические Вооруженные Силы, за уходящую неделю, нанесли врагу мощные удары. Заметных потерь. Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?", - отметил президент.
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