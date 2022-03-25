Министр обороны российской федерации Сергей Шойгу в течение более чем двух недель уже не появляется в публичном пространстве.

Президент Украины Владимир Зеленский в шутку предположил, что министр мог посетить Чернобаевку.

"Наши героические Вооруженные Силы, за уходящую неделю, нанесли врагу мощные удары. Заметных потерь. Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?", - отметил президент.