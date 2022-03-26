Андрей Хливнюк попал под минометный обстрел: музыкант показал ранение [ Редактировать ]
Андрей Хливнюк / Фото: Instagram
Украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы "Бумбокс"Андрей Хливнюк попал под минометный обстрел и был ранен.
Фронтмен группы "Бумбокс" защищает Украину в рядах терробороны.
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