Под Харьковом ВСУ переходят в контрнаступление - ОГА [ Редактировать ]
В Харьковской области украинская армия переходит в контрнаступление. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои.
Продолжаются бои и на Изюмском направлении, там наши войска тоже удерживают оборонительные позиции.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщает, что под Изюмом идут ождесточенные бои, россияне пытаются идти в наступление.
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