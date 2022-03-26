Хакеры из Anonymous записали видеообращение к путину [ Редактировать ]
Хакерская группировка Anonymous, которая заявила о взломе систем Банка России, опубликовала 28 Гб данных. Как утверждается, эта информация была получена в результате атаки.
В Anonymous заявили, что разослали опубликованные документы в разные точки интернета, и если их подвергнут цензуре, хакеры поделятся новыми ссылками.
Вместе с данными хакеры опубликовали видеообращение к президенту россии владимиру путину.
Путин, ни один твой секрет не защищен. Мы - везде, мы - в твоем дворце, мы - там, где ты ешь, мы - за твоим столом, мы - в твоей спальне. Мы публикуем тысячи документов ЦБ РФ: соглашение, письма, транзакции, торговые секреты твоих олигархов, настоящие экономические отчеты, которые скрывают от публики.
🔴MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:— The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) March 25, 2022
"People shouldn't be afraid of their government, governments should be afraid of their people."
The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by Anonymous❗️#Ukraine #OPRussia
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Напомним, что хакеры Anonymous объявили войну России из-за вторжения в Украину.
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