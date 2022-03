Хакерская группировка Anonymous, которая заявила о взломе систем Банка России, опубликовала 28 Гб данных. Как утверждается, эта информация была получена в результате атаки.

В Anonymous заявили, что разослали опубликованные документы в разные точки интернета, и если их подвергнут цензуре, хакеры поделятся новыми ссылками.

Вместе с данными хакеры опубликовали видеообращение к президенту россии владимиру путину.

"People shouldn't be afraid of their government, governments should be afraid of their people."



The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by Anonymous❗️#Ukraine #OPRussia

