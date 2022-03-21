"Мы даем вам 48 часов": хакеры Anonymous пригрозили компаниям, которые остались работать в россии [ Редактировать ]
Сообщество хакеров Anonymous пригрозили компаниям, которые остались работать в россии. Свою угрозы хакеры опубликовали в Twitter:
Мы призываем все компании, которые продолжают работать в России, уплачивая налоги в бюджет кремлевского преступного режима: Уходите из России! Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы окажетесь нашей мишенью!
Напомним, что хакеры Anonymous объявили войну России из-за вторжения в Украину.
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