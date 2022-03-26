В Чернигове осталось менее половины жителей, город полностью разрушен. Легче посчитать целые дома, чем разрушенные. Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко на пресс-конференции в Ukraine Media Centre Kyiv.

Город разнесен полностью. Проще сосчитать те дома, которые еще уцелели. Убито более 200 мирных людей. Сейчас примерно в Чернигове находится 120-130 тысяч горожан (до войны было 285-290 тысяч - ред.). Городская власть на месте, все работают, поддерживают наше войско. Никто город сдавать не собирается. Если мы выстояли против фашистов, россиянам тоже не сдаемся. В городе нет постоянной электроэнергии, воду развозим всеми доступными методами.

Мэр признал, что Чернигов оказался в оперативном окружении, враг сознательно уничтожил мост, который соединял город с Киевским направлением.

Город не имеет возможности ни устроить гуманитарные коридоры, ни вывезти раненых. Пешеходный мост находится под постоянными перекрестными обстрелами, перевозить грузы через него опасно, потому что он может обвалиться.

Власти планируют эвакуировать тяжелораненых, которых нельзя оперировать на месте. В настоящее время речь идет о 44 людях - это и военные, и гражданские граждане, среди которых трое детей.