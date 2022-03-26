Майже 60 тисяч українських дітей зарахували до польських шкіл. Країна забезпечила безкоштовне навчання для маленьких утікачів від війни. Малечі так багато, що для українців навіть організовують окремі класи, а освітяни піднімають питання про створення мережі українських шкіл. Як нині влаштоване навчання для вимушених переселенців та чи до вподоби дітлахам? Розповість Ольга Жидецька.