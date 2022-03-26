Появились новые подробности об ударе по Львову (фото) [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовой поделились деталями о двух ракетных ударов по городу.
Глава ОВА рассказал о целях российских войск. Они стремились разрушить базу нефтепродуктов и оборонное предприятие.
"Один из них попал в нефтебазу. Другой – по оборонному заводу. По каждому было нанесено по 2 удара. Пятеро обратились за помощью, жертв нет. Продолжается тушение пожара", – заявил Козицкий.
В то же время городской голова рассказал об убытках. Также он призвал мир понять серьезность намерений РФ.
"Разрушения серьезны. Ударной волной повреждены школа и садик. Повылетали окна. Я думаю, что этими ударами агрессор передает привет президенту США Байдену, который сейчас в Польше. Мир должен понять, что угроза серьезна. Никто не знает их дальнейших планов", – пояснил Садовой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В результате ракетного удара по львовскому авиаремонтному заводу ранен один человек
В воскресенье утром, 13 марта, во Львове слышны звуки сирен
В субботу, 26 марта, состоялась видеоконференция президентов Польши и Украины
Жителі країни "за", авторитетні політики, економісти та діячі культури - теж "за". Проти - поки що тільки Уряд - поки що.
Президент США Джо Байден в Варшаве во время своей речи заявил, что сейчас в Украине идет борьба за демократию и свободу