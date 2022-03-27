Война в Украине: что происходит на фронтах 27 марта [ Редактировать ]
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Российские оккупанты продолжают блокаду Славутича и не оставляют попыток взять под контроль Чернигов. Подразделения рашистов безуспешно пытаются штурмовать Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 12:00.
- Идет перемещение подразделений РФ в Беларусь с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиления имеющихся группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих.
- В Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.
- На Северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновка и Рудницкое противник понес потери и отошел.
- На Слобожанском направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на восполнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит инженерное оборудование занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка.
- На Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли.
- В Таврическом операционном районе оккупанты силами Росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.
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