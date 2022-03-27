В Венгрии отвергли идею запрета на покупку российской нефти и газа. Премьер-министр Виктор Орбан 27 марта заявил, что после введения запрета на покупку нефти и газа из России в Венгрии остановится экономика.

Если не будет нефти и газа, венгерская экономика остановится: придется закрывать заводы, будет массовая безработица.

По словам венгерского премьера, такую же позицию разделяют Австрия и Германия.

При этом Орбан заявил, что на восстановление нефтеперерабатывающих заводов уйдет несколько лет, за это время венгерская экономика откатится на десять лет назад.

Ранее Венгрия предупредила, что наложит вето, если Евросоюз введет санкции против российских энергоресурсов. По словам главы МИД страны Петер Сийярто, Венгрия выступает против подрыва безопасности своего энергоснабжения, а также введения бесполетной зоны над Украиной и миротворческой наземной миссии.

Напомним, что в конце сентября 2021 года Венгрия подписала с "Газпромом" 15-летний контракт на поставку газа в обход Украины через "Турецкий поток.