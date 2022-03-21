Венгрия против эмбарго на газ с рф и закрытия неба над Украиной силами НАТО [ Редактировать ]
Венгрия не намерена поддерживать санкции Европейского союза против россии по ограничению на энергоносители. Также страна не поддержит введение закрытого неба над Украиной, в том числе и миротворческой миссии.
Об этом пишет Hungary Today.
"Мы не будем поддерживать санкции, которые могут представлять риск для поставок энергоносителей в Венгрию", - заявил министр иностранных дел Венгрии.
Для Венгрии, как заметил, Сиярто, ограничение на энергоносители, является красной чертой. Также глава МИД страны призвал европейских коллег не вводить ограничения и в будущем, поскольку это решение якобы "не приведет к объединению Европы".
В то же время Сиярто отметил, что введение бесполетной зоны над Украиной, означало бы воздушную войну, но и отправка миротворцев грозит войной в том же числе.
"Мы должны избежать этого. Интерес Венгрии ясен: Венгрия хочет остаться в стороне от этой войны, мы будем придерживаться общей позиции НАТО и отбросим предложения, которые рискуют привести или к воздушной войны, либо к длительной войне на земле",- заявил Сиярто.
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