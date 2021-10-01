Российский "Газпром" с 1 октября 2021 года остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

1 октября 2021 года с начала новых газовых суток (07:00) приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 4,6 млн м3 в сутки.

С 1 октября 2021 года вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

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С учетом того, что импорт газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, отныне без транзита отсутствуют возможности импорта "голубого топлива" из этой страны, заявил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос о основополагающих принципов функционирования газовых рынков ЕС - конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено.

27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" подписали в Будапеште новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет покупать 4,5 млрд куб. м газа ежегодно, который будет доставляться через Австрию (1 млрд куб. м) и Сербию (3,5 млрд куб. м).

Как сообщали "Подробности", в июле Россия достроила линейную часть газопровода "Балканский поток" - от Турции до Венгрии. Таким образом Украина может быть полностью исключена из схемы поставок голубого топлива в Венгрию.

Мощности газопровода, которые на выходе из Черного моря составляют 15,75 млрд куб. м, могут быть использованы практически по всей Центральной Европе.

"Балканский поток" продолжает "Турецкий поток", который проходит по дну Черного моря от России до Турции. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м газа в год. Оттуда газ экспортируют в Грецию, Болгарию и Северную Македонию.

Напомним, что Россия завершила строительство морской части первой нитки газопровода "Северный поток-2". 11 июня его начали заполнять газом.