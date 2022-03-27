Российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 18:00 27 марта.

По имеющейся информации, российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы. Так, 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области, входящая в группировку, получила разрешение на использование указанных боеприпасов.