Россияне все чаще используют старые боеприпасы - Генштаб [ Редактировать ]
Российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 18:00 27 марта.
По имеющейся информации, российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы. Так, 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области, входящая в группировку, получила разрешение на использование указанных боеприпасов.
Это повышает риск их детонации даже при загрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно.
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