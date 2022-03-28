Байден заявил, что не призывал к смене режима в россии [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден заявил журналистам, что не призвал к смене режима в россии в своем заявлении в воскресенье в Польше. Об этом сообщает CNN.
"Нет", – сказал Байден в ответ на громкий вопрос репортера из пресc-пула о том, призывает ли президент к смене режима.
Вопрос к президенту США возник из-за субботнего комментария Байдена после завершения выступления перед Королевским замком в Варшаве.
Ради Бога, этот человек не может оставаться при власти.
Другие официальные лица администрации Байдена попытались прояснить его слова.
Представитель Белого дома сказал:
Мнение президента заключалось в том, что путину нельзя разрешить осуществлять власть над своими соседями или регионом.
Республиканцы категорически заявили, что замечание Байдена является досадной ошибкой.
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