Президент США Джо Байден заявил журналистам, что не призвал к смене режима в россии в своем заявлении в воскресенье в Польше. Об этом сообщает CNN.

"Нет", – сказал Байден в ответ на громкий вопрос репортера из пресc-пула о том, призывает ли президент к смене режима.

Вопрос к президенту США возник из-за субботнего комментария Байдена после завершения выступления перед Королевским замком в Варшаве.

Ради Бога, этот человек не может оставаться при власти.

Другие официальные лица администрации Байдена попытались прояснить его слова.

Представитель Белого дома сказал:

Мнение президента заключалось в том, что путину нельзя разрешить осуществлять власть над своими соседями или регионом.

Республиканцы категорически заявили, что замечание Байдена является досадной ошибкой.