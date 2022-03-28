В море возле границы с Болгарией нашли мину [ Редактировать ]
Фото: Global Look Press
Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в море недалеко от границы с Болгарией.
Это уже не первая обнаруженная в водах Турции мина.
До того мину обнаружили около пролива Босфор.
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