США виділять Україні в 2023 році $682 мйльйони - Білий дім [ Редактировать ]
Проект бюджету США на 2023 рік передбачає виділення на допомогу Україні $682 млн. Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Білого дому.
У бюджеті передбачено 682 мільйони доларів США для України, що на 219 мільйонів доларів більше, ніж затверджений рівень 2021 року, для протидії зловмисному впливу Росії та задоволення потреб, пов'язаних з питаннями безпеки, енергетики, кібербезпеки, дезінформації, макроекономічної стабілізації та стійкості громадянського суспільства.
Загалом на підтримку європейських союзників і партнерів США виділять у 2023 році $6,9 млрд.
За останні два місяці США поставили Україні військову допомогу на $2 млрд. За заявою президента Джо Байдена, США відправляють в Україну системи ППО, переносні протитанкові комплекси, стрілецьку зброю, безпілотники та боєприпаси.
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