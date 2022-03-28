"Я просто висловлював своє обурення": Байден заперечує плани повалення Путіна [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден заявив на брифінгу в Білому домі, що його слова про те, що президент Росії Володимир Путін "не може залишатися при владі", не свідчать про те, що американська влада проводить політику зміни влади в Росії.
Я просто висловлював своє обурення: він не повинен залишатися при владі, як погані люди не повинні робити лихо. Але це не означало наявності у нас політики зі зняття Путіна в якомусь вигляді.
Байден сподівається, що його слова не ускладнять подальші дипломатичні контакти між Москвою та Вашингтоном. Він також заявив, що не виключає зустріч із Путіним, однак зазначив, що це залежить від того, про що захоче говорити його російський колега.
Нагадаємо, 26 березня Джо Байден, виступаючи у Варшаві, заявив, що президент Володимир Путін "не може залишатися при владі". Після цього Білий дім повідомив, що президент не мав на увазі зміну влади у Росії.
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