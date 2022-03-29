Російський олігарх Роман Абрамович, який є посередником у перемовинах між Україною та росією, зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом перед початком українсько-російських переговорів.

Про що вони говорили наразі невідомо. Пізніше росЗМІ зафільмували мільярдера у залі засідань, де тривають переговори про припинення війни.

28 березня американське видання Wall Street Journal та міжнародна група розслідувачів Bellingcat повідомили, що два члени української переговорної делегації та мільярдер Абрамович відчули симптоми хімічного отруєння. Пізніше представник російського бізнесмена це підтвердив, а потім спростував.