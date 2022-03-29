У війні з росією сьогодні назріває перелом. У майбутньому ситуація залежатиме від того, чи зможуть Збройні Сили України сконцентрувати кращі сили і піти не тільки в тактичний наступ, а й у стратегічний. Також важливі переговори про мир. Про це сказав керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

Тому для нас зараз важливо об'єднати всі сили і грамотно розробити всі операції, які будуть наносити потужну шкоду противнику на всіх рівнях.

За словами Маломужа, путін розуміє, що затягування війни означатиме для нього ще більший провал.

Наш успіх на дипломатичному фронті може призвести до припинення обстрілів і виходу на мирний процес.

Говорячи про терміни перелому у війні, Маломуж уточнив, що протягом 7-10 днів може спрацювати військова складова, яка включає контрнаступ ЗСУ. Воно повинно примусити путіна до переговорів, так само як і потужний світовий тиск.

Процес подальшого врегулювання може тривати ще кілька тижнів.

Відповідаючи на питання, коли закінчиться війна, Маломуж сказав наступне: