Шмигаль оцінив загальні збитки від війни [ Редактировать ]
У вівторок, 29 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що скорочення української економіки за підсумками місяця повномасштабної війни оцінюється у 35% і вище, а загальні збитки з урахуванням майбутніх періодів сягають трильйона доларів.
Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Ми бачимо, що зараз, коли відбуваються воєнні дії плюс не минув перший шок від початку війни, за нашими оцінками, це коливання 35% і трохи вище.
Шмигаль зазначив, що бойові дії ведуться у 10 областях, де розташовані підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни.
Шмигаль підкреслив, що подальший розвиток української економіки залежатиме від того, наскільки швидко відновить роботу бізнес і що відбуватиметься в експортних галузях, де триває переорієнтація з морських поставок на залізничні через Східну Європу.
При цьому втрати України від повномасштабної воєнної агресії Росії з урахуванням як вже завданих інфраструктурі та економіці руйнувань, так і майбутніх втрат у наступні роки перевищують 1 трлн доларів.
Він пояснив, що ця сума складається з трьох частин:
- Перша: прямі інфраструктурні збитки, тобто зруйновані мости, дороги, житло, будівлі. Зараз ця оцінка становить близько 120 млрд доларів, а з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат – понад 270 млрд доларів;
- Друга: підрахунок втрат української економіки, тобто падіння ВВП у розрахунку на місяці, коли тривають бойові дії. Це – недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції, що оцінюється у 290 млрд доларів;
- Третя: втрати, отримані внаслідок зменшення ВВП у перспективі відносно довоєнних планів, адже підприємства, які мають приносити державі доходи, зруйновані.
по теме
Обсуждается возможность введения эмбарго на российскую нефть
Резервы Нацбанка Украины сейчас выше, чем до войны, благодаря финансовой помощи ЕС, Международного валютного фонда и Всемирного банка
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что с ним связался мошенник, выдававший себя за премьер-министра Украины Денис Шмыгаля
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил предоставление Украине поддержки в виде экстренного финансирования
Справжній лікар, Анатолій Борисович Казанцев, у Маріуполі керував дитячим інфекційним відділенням