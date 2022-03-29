У вівторок, 29 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що скорочення української економіки за підсумками місяця повномасштабної війни оцінюється у 35% і вище, а загальні збитки з урахуванням майбутніх періодів сягають трильйона доларів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Ми бачимо, що зараз, коли відбуваються воєнні дії плюс не минув перший шок від початку війни, за нашими оцінками, це коливання 35% і трохи вище.

Шмигаль зазначив, що бойові дії ведуться у 10 областях, де розташовані підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни.

Шмигаль підкреслив, що подальший розвиток української економіки залежатиме від того, наскільки швидко відновить роботу бізнес і що відбуватиметься в експортних галузях, де триває переорієнтація з морських поставок на залізничні через Східну Європу.

При цьому втрати України від повномасштабної воєнної агресії Росії з урахуванням як вже завданих інфраструктурі та економіці руйнувань, так і майбутніх втрат у наступні роки перевищують 1 трлн доларів.

Він пояснив, що ця сума складається з трьох частин: