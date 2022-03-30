У Байдена назвали умову для діалогу з путіним [ Редагувати ]
Американський президент Джо Байден погодиться на прямі переговори з російським президентом володимиром путіним тільки за умови деескалації в Україні.
Про це заявила журналістам директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.
Це буде залежати від того, про що хоче говорити президент путін... Ми чітко дали зрозуміти, що необхідна відчутна деескалація в Україні з боку росії і послідовна, справжня прихильність дипломатії, перш ніж президент погодиться на таку розмову.
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