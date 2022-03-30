Росія цілеспрямовано намагається зірвати посівну кампанію в Україні. Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Посівна буде непересічна, оскільки вона відбувається не просто в умовах збройної агресії, а цілеспрямованої політики російської федерації по знищенню інфраструктури сільського господарства, адже ні для кого не секрет, що удари по нафтобазах, які росія здійснила впродовж останніх декількох днів, - це власне удари по посівній. Росія хоче, що ми не засіяли ті сільськогосподарські угіддя, які у нас залишаються на контрольованій території. Вони хочуть спричинити гуманітарну катастрофу у країнах Північної Африки, арабського Сходу та інших наших традиційних контрагентів, куди ми постачаємо зернові, і в такий спосіб створити точку геополітичного протистояння з умовним Заходом.