Російські окупанти почали мінувати територію України новітніми протипіхотними мінами з сейсмічним датчиком ПОМ-3 "Медальйон". У Харківській та Сумській областях зафіксовано випадки використання новітніх російських знарядь вбивства. Про це попереджає Генштаб України.

Міна ПОМ-3 оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів з сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною.

Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх з наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на кроки людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту 1-1,5 м і вибухає.

Міни ПОМ-3 «Медальйон» виробляються лише у Росії.

Якщо побачите таку міну у жодному разі не підходьте близько, не підпускайте інших осіб і повідомте представників Національної поліції України чи інших силових структур!

Нагадаємо, що окупанти почали мінувати територію України з допомогою інженерної системи "Землеробство".