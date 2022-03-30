Окупанти мінують Україну пастками з сейсмічним датчиком - Генштаб (фото) [ Редагувати ]
Російські окупанти почали мінувати територію України новітніми протипіхотними мінами з сейсмічним датчиком ПОМ-3 "Медальйон". У Харківській та Сумській областях зафіксовано випадки використання новітніх російських знарядь вбивства. Про це попереджає Генштаб України.
Міна ПОМ-3 оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів з сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною.
Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх з наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на кроки людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту 1-1,5 м і вибухає.
Міни ПОМ-3 «Медальйон» виробляються лише у Росії.
Якщо побачите таку міну у жодному разі не підходьте близько, не підпускайте інших осіб і повідомте представників Національної поліції України чи інших силових структур!
Нагадаємо, що окупанти почали мінувати територію України з допомогою інженерної системи "Землеробство".
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