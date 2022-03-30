На Дніпропетровщини ворожа ракета влучила у завод в Новомосковську [ Редагувати ]
На Дніпропетровщині російська ракета влучила в заводу у Новомосковську. По це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Ворожі атаки по нашій області. У Дніпрі ракета влучила у нафтобазу. У Новомосковську - в один з заводів.
Загиблих немає. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.
Раніше голова Дніпровської облради Микола Лукашук повідомив, що ввечері 30 березня дві ракети влучили в нафтобазу в Дніпрі. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози.
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