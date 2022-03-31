Найближчими днями на околицях Києва, швидше за все, розгорнуться запеклі бої. Про це йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, незважаючи на виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями на околицях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої.

Незважаючи на заяви росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські обстріли та ракетні удари продовжуються, зазначили у відомстві.

Крім того, тяжкі бої продовжуються в Маріуполі - ключовій меті російських військ - проте українські сили, як і раніше, контролюють центр міста.