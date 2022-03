Найближчими днями на околицях Києва, швидше за все, розгорнуться запеклі бої. Про це йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Незважаючи на заяви росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські обстріли та ракетні удари продовжуються, зазначили у відомстві.

Крім того, тяжкі бої продовжуються в Маріуполі - ключовій меті російських військ - проте українські сили, як і раніше, контролюють центр міста.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



