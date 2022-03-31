Під санкції Британії потрапив відповідальний за облогу Маріуполя [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ Великобританії ввело санкції проти начальника Національного центру командування і управління обороною росії Михайла Мизинцева. Він відповідальний за блокаду Маріуполя.
Про це повідомляє прес-служба МЗС Британії.
"Прозваний "м'ясником Маріуполя", Михайло Мізінцев є начальником Національного центру командування і управління обороною, де плануються і контролюються всі російські військові операції по всьому світу", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що Мізинцев відомий тим, що використовує огидну тактику, включаючи обстріли цивільних центрів в сирійському Алеппо в 2015-16 роках і тепер в Маріуполі - де відбуваються звірства проти українського народу.
по темі
Евакуація населення може пройти завтра, 1 квітня
Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про те, що до Маріуполя відправили 45 автобусів для евакуації громадян
У боях за Маріуполь знищено 3 ворожих танки та 64 російських військових, серед яких спецназівці ГРУ РФ. Про це повідомив полк "Азов"
У Маріуполі повідомили про ще один випадок насильницького вивезення місцевих мешканців на територію рф
Справжній лікар, Анатолій Борисович Казанцев, у Маріуполі керував дитячим інфекційним відділенням
У Маріуполі загинув майстер спорту з водного поло Євген Обєдінський. Трагедія сталася 17 березня. Євген був неодноразовим чемпіоном України у складі команди "Іллічівець" і капітаном національної збірної з водного поло