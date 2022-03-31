В Одесі та області дозволили продаж алкоголю [ Редагувати ]
В Одесі та області з 1 квітня дозволяється продаж алкогольних напоїв з вмістом етилового спирту до 30 відсотків. Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація.
З 1 квітня 2022 року, дозволено продаж алкогольних напоїв із вмістом етилового спирту до 30 відсотків об'ємних одиниць (вино, пиво, лікер, шампанське, портвейн) в період з 09.00 хвилин до 15.00. Продаж міцних алкогольних напоїв - заборонено!
Надалі суворо забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів.
У разі збільшення рівня злочинності та правопорушень на фоні споживання алкоголю, в Одесі та Одеській області знову буде заборонено продаж будь-яких алкогольних напоїв.
Нагадаємо, що з 1 квітня у Києві також дозволили продавати алкоголь.
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