Дозволено продаж напоїв з міцністю до 30%

В Одесі та області з 1 квітня дозволяється продаж алкогольних напоїв з вмістом етилового спирту до 30 відсотків. Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація.

З 1 квітня 2022 року, дозволено продаж алкогольних напоїв із вмістом етилового спирту до 30 відсотків об'ємних одиниць (вино, пиво, лікер, шампанське, портвейн) в період з 09.00 хвилин до 15.00. Продаж міцних алкогольних напоїв - заборонено!

Надалі суворо забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів.

У разі збільшення рівня злочинності та правопорушень на фоні споживання алкоголю, в Одесі та Одеській області знову буде заборонено продаж будь-яких алкогольних напоїв.

Нагадаємо, що з 1 квітня у Києві також дозволили продавати алкоголь.