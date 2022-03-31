У Києві дозволяють продаж алкоголю [ Редагувати ]
Столична влада вирішила частково дозволити продаж алкоголю у Києві місті з 1 квітня. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Місто прийняло рішення, що із першого квітня у столиці буде скасовано заборону торгівлі алкогольними напоями. Продаж алкоголю можна буде здійснювати з 11:00 до 16:00 у магазинах та у закладах сфери обслуговування.
В Україні після запровадження воєнного стану у низці міст заборонили продаж алкоголю.
Нагадаємо, що у Києві з початку війни народилися 987 дітей.
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