Путін самоізолюється і карає своїх радників - Байден [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден у четвер заявив, що президент росії путін самоізолюється і карає деяких зі своїх радників. Однак, він додав, що у США немає вагомих доказів.
У Байдена запитали, наскільки сильно радники дезінформують російського президента, він відповів:
"Це відкрите питання. Є багато припущень, але він, здається, - я не кажу це з упевненістю - він, здається, самоізолюється, і є деякі ознаки того, що він, хм, звільнив чи помістив під домашній арешт деяких своїх радників".
Представники уряду США цього тижня висловили впевненість в оцінці розвідки, яка вказує на те, що військові радники ввели путіна в оману щодо успіху російських військових під час війни, яка триває вже понад місяць.
Байден також зазначив, що він "скептично налаштований" на те, що путін виведе всі свої сили з околиць української столиці Києва. Він зазначив, що наразі немає вагомих доказів.
Однак Байден додав, що є докази того, що путін "нарощує" свої сили на Донбасі в Україні.
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