Президент США Джо Байден заявив, що направить на ринок зі стратегічного нафтового резерву США по одному мільйону барелів нафти на день впродовж півроку, починаючи з травня. Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи у Білому домі, Байден сказав, що не знає, наскільки знизиться ціни на нафту. За його словами, багато в чому це залежатиме від того, скільки стратегічних запасів виділять союзники США. Він припустив, що вони могли б виділити 30-50 мільйонів барелів.

Раніше в адміністрації Білого дому повідомили, що президент США обговорюватиме вивільнення великих запасів "чорного золота" з союзниками та партнерами по всьому світу.

Стратегічний нафтовий резерв США створили 1975 року, і раніше такі великі партії нафти з нього ще вилучали. Це втретє за останні шість місяців, коли влада США використовує резерви, щоб загальмувати зростання цін на пальне. 180 мільйонів барелів нафти, про виділення яких повідомив Байден, відповідає приблизно двом дням світового попиту.

Після заяв Байдена світові ціни на нафту знизилися на 4-5%. Нафта техаської марки WTI торгується по $100, Brent - по $105.