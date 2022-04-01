Велика Димерка на Київщині перейшла під контроль ЗСУ [ Редагувати ]
Ще один населений пункт у Київській області - Велика Димерка у Броварському районі - залишили російські війська.
Населений пункт перейшов під контроль українських сил.
Раніше повідомлялося, що окупанти залишили весь Броварський район Київщини.
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