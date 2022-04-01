Окупанти залишили весь Броварський район Київщини [ Редагувати ]
Російські окупанти залишили весь Броварський район Київської області. Про це заявив мер Броварів Ігор Сапожко, повідомляє "Суспільне".
ЗСУ зачищатимуть населені пункти від окупантів, ворожої техніки, проводитимуть розмінування. У Броварах блокпости не розбирають та готові до оборони. Багато жителів повернулися до міста. Поступово відновлюється робота малого та середнього бізнесу: відкриваються компанії, магазини, павільйони. Місто починає жити своїм життям. тому що у нас був надійний захист від ЗСУ, тому ми завжди говорили про те, що все спокійно, все добре.
Раніше повідомлялося, що дві великі колони окупантів уходять з-під Броварів.
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