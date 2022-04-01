"Винні не всі": Microsoft відмовляється покидати бізнес у росії [ Редагувати ]
Джерело: Unsplash
На початку березня Microsoft заявили, що призупиняють ведення бізнесу на території росії через агресію проти України. Продукцію компанії тимчасово неможливо придбати у країні агресора.
Але 1 квітня стало відомо, що Microsoft відмовляється повністю покидати ринок росії.
Компанія продовжить здійснювати підтримку свого програмного забезпечення та його оновлення. Також буде продовжено роботу з компаніями із росії, які не потрапили під санкції.
У Microsoft стверджують, що не хочуть залишати без своєї продукції "людей, які не винні".
Припинення технічної підтримки Windows і зупинка випуску оновлень можуть поставити під загрозу життя та безпеку ні в чому не винних цивільних осіб, зокрема літніх людей та дітей. Йдеться про програмне забезпечення для лікарень, шкіл і соціальних закладів.
Ця позиція вже викликала невдоволення серед працівників компанії. Так, журналісти Reuters, які побували на внутрішньому дискусійному форумі Microsoft, стали свідками закликів його співробітників піти з країни-агресора.
Працівники вимагають призупинення всіх угод у Росії, у тому числі щодо програмного забезпечення, яке клієнти можуть використовувати для відстеження продажів, ланцюжків постачання та робочої сили. На їхню думку, це допоможе посилити економічний тиск на Москву.
Консультації з владою ЄС та США на тему повного призупинення діяльності Microsoft в Росії все ще ведуться.
У свою чергу Apple одразу відмовились від підтримки росії та зупинили продажі своєї продукції у країні, та закрили доступ до цифрового магазину Apple Store.
Раніше podrobnosti.ua повідомляли як Microsoft пішли із росії та зламали поштовий сервіс.
по темі
Система мобильных платежей Apple Pay официально заблокировала возможность привязки российских банковских карт "Мир"
У Пензі школярі написали донос на вчительку англійської мови, яка у розмові з ними висловила думку про війну в Україні
Пожежа на нафтобазі в російському Бєлгороді сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів ЗСУ, "які зайшли на територію Росії на низькій висоті". Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков
У російському Бєлгороді спалахнула нафтобаза. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков. Причина пожежі встановлюється. Про зв'язок цього з воєнними діями не повідомляється.
Між російським президентом володимиром путіним і міністром оборони росії сергієм шойгу зростає напруженість