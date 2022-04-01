На початку березня Microsoft заявили, що призупиняють ведення бізнесу на території росії через агресію проти України. Продукцію компанії тимчасово неможливо придбати у країні агресора.

Але 1 квітня стало відомо, що Microsoft відмовляється повністю покидати ринок росії.

Компанія продовжить здійснювати підтримку свого програмного забезпечення та його оновлення. Також буде продовжено роботу з компаніями із росії, які не потрапили під санкції.

У Microsoft стверджують, що не хочуть залишати без своєї продукції "людей, які не винні".

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Припинення технічної підтримки Windows і зупинка випуску оновлень можуть поставити під загрозу життя та безпеку ні в чому не винних цивільних осіб, зокрема літніх людей та дітей. Йдеться про програмне забезпечення для лікарень, шкіл і соціальних закладів.

Ця позиція вже викликала невдоволення серед працівників компанії. Так, журналісти Reuters, які побували на внутрішньому дискусійному форумі Microsoft, стали свідками закликів його співробітників піти з країни-агресора.

Працівники вимагають призупинення всіх угод у Росії, у тому числі щодо програмного забезпечення, яке клієнти можуть використовувати для відстеження продажів, ланцюжків постачання та робочої сили. На їхню думку, це допоможе посилити економічний тиск на Москву.

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Консультації з владою ЄС та США на тему повного призупинення діяльності Microsoft в Росії все ще ведуться.

У свою чергу Apple одразу відмовились від підтримки росії та зупинили продажі своєї продукції у країні, та закрили доступ до цифрового магазину Apple Store.

Раніше podrobnosti.ua повідомляли як Microsoft пішли із росії та зламали поштовий сервіс.