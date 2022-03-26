В начале марта Microsoft приостановила услуги и продажи своих продуктов на территории россии.

С 17 марта пользователи страны-агрессора уже начали отмечать сбои в работе сервиса Mail.ru. А именно невозможность просматривать файлы, прикрепленные к письмам в почтовом клиенте.

Проблемой оказалась то, что компания Microsoft отключила российский почтовый сервис от своих серверов.

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Mail.ru Group, в которую также входят "Вконтакте" и "Одноклассников", объявили, что им угрожает дефолт из-за невозможности расплатиться с держателями их ценных бумаг из-за наложенных санкций. У них нет суммы, способной покрыть все обязательства.

В аналогичной ситуации находятся интернет-гигант Яндекс и онлайн-магазин Ozon.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Spotify уходит из России.

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