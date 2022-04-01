Перерахунок пенсій та скасування податків: що чекає на українців у квітні [ Редагувати ]
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Україна продовжує жити в умовах війни із російською федерацією. Квітень принесе нам зміни у оподаткуванні, перерахунок пенсії та відновлення роботи театрів та музеїв.
Нові пенсії
Приблизно 2,5 млн пенсіонерам, які працюють, перерахують пенсії. Виплати збільшать людям, які мають не менше ніж 24 місяці страхового стажу з моменту призначення пенсії. Перерахунок відбудеться автоматично, тому нікуди не потрібно звертатись. Розмір збільшення залежить від одержуваної заробітної плати та кількості відпрацьованого стажу. Надбавки пенсіонери отримають лише у липні, коли дані про стаж надійдуть до Пенсійного фонду.
Зміна оподаткування
З 1 квітня для ФОП І та ІІ групи виплати єдиного податку будуть добровільними, а великий бізнес перейде на спрощену систему оподаткування. ФОП ІІІ групи зможуть виплачувати єдиний податок з обороту у розмірі 2%. Ці зміни діють до скасування воєнного стану.
Водночас є й винятки. Деякі ФОП не зможуть вибрати спрощену систему оподаткування. Хто саме - можна дізнатися тут.
Нові ціни
Другий місяць весни принесе нові ціни на деякі категорії товарів. Це стосується продуктів із борщового набору, а також – круп, хліба, макаронів та інших товарів, на які за час війни збільшився попит.
У ціні зростуть також імпортні продукти, як от какао, кава, шоколад і сухофрукти. Це пов'язано із логістичними труднощами.
Продаж алкоголю
У деяких українських містах, зокрема й у Києві, з 1 квітня можна буде в обмежений час купити алкоголь. Зокрема, у столиці міцні напої можна буде придбати з 11:00 до 16:00 у магазинах та закладах сфери обслуговування
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