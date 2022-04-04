Чернігів переживає складну гуманітарну ситуацію [ Редагувати ]
І досі складна гуманітарна ситуація зараз у Чернігові. Хоча у місті зараз активно працюють волонтери.
Людям привозять необхідні речі, воду та їжу. Як живе Чернігів зараз - розкажемо далі.
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