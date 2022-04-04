Мер Києва Віталій Кличко закликає людей, які виїхали зі столиці через війну, не повертатися принаймні до кінця цього тижня. Про це очільник міста зробив в ефірі національного телемарафону.

У передмістях вірогідність мінувань надто висока. У місті велика кількість блокпостів. До кінця цього тижня прохання відтермінувати повернення. Розумію, що всі втомились, але в плані безпеки кожного - прислухайтесь до рекомендацій

Мер Києва повідомив, що у звільнених населених пунктах Київщини цілодобово діє комендантська година, також у передмісті Києва багато снарядів, які залишили окупанти.

Незважаючи на те, що наша протиповітряна оборона працює досить ефективно, ми не виключаємо, що можуть ще бути обстріли ракетами столиці України.

За словами мера, зараз пересування Києвом ускладнено через велику кількість блокпостів.