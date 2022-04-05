Epic Games і Microsoft Xbox завершили збір коштів у найпопулярнішій у світі грі Fortnite жанру Battle Royale.

Грі приносить користь людям, які постраждали від війни в Україні через агресію росії. Компанія спрямувала на цю справу прибутки, отримані в ігровому магазині. Загальний збір коштів склав 144 мільйони доларів.

Нещодавно у Fortnite був доданий новий режим Zero Build, у якому розробники відмовились від будівництва усередені гри. Не усім був до вподоби режим будівництва.

Для тих, хто полюбляв цей класичний режим, його просто відокремили.

Незважаючи на свій вік, Fortnite продовжує залишатися популярним, як ніколи, особливо завдяки безперервному появі нового контенту.

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