В Мариуполе уничтожен уникальный музей ретро-компьютеров и игр [ Редактировать ]
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Крупный частный музей, посвященный ретро-компьютерам и видеоиграм, был разрушен на этой неделе в Мариуполе в результате продолжающегося и ужасающего вторжения россии в Украину.
Хотя разрушение музея не идет ни в какое сравнение с тысячами убитых и раненых, это все же печальная потеря.
Экспонаты музея
Русскими ракетами было уничтожено более 500 экспонатов компьютерной истории, охватывающей десятилетия. Музей был известен даже в Евросоюзе и США.
Музеем руководил Дмитрий Черепанов. Информацию о его уничтожении подтвердил Twitter-аккаунт музея программного обеспечения и вычислительной техники. Сам владелец Черепанов в безопасности, но лишился дома в результате обстрелов.
Черепанов постарается и дальше поддерживать свой сайт it8bit. Но, по понятным причинам, сейчас у него есть более важные вещи, на которых нужно сосредоточиться.
После разрушения его дома и коллекции Черепанов открыл счет в PayPal и принимает пожертвования, чтобы помочь ему и другим людям в Украине.
Продолжающееся и смертоносное вторжение россии в Украину уже привело к гибели и ранению тысяч людей. Война также вынудила более 3 миллионов человек покинуть страну.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Мариуполе погиб чемпион мира по кикбоксингу.
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