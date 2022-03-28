Уникальный музей в Мариуполе был известен даже в США и Евросоюзе Источник: Unsplash

Крупный частный музей, посвященный ретро-компьютерам и видеоиграм, был разрушен на этой неделе в Мариуполе в результате продолжающегося и ужасающего вторжения россии в Украину.

Хотя разрушение музея не идет ни в какое сравнение с тысячами убитых и раненых, это все же печальная потеря.

Экспонаты музея

Русскими ракетами было уничтожено более 500 экспонатов компьютерной истории, охватывающей десятилетия. Музей был известен даже в Евросоюзе и США.

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Музеем руководил Дмитрий Черепанов. Информацию о его уничтожении подтвердил Twitter-аккаунт музея программного обеспечения и вычислительной техники. Сам владелец Черепанов в безопасности, но лишился дома в результате обстрелов.

Черепанов постарается и дальше поддерживать свой сайт it8bit. Но, по понятным причинам, сейчас у него есть более важные вещи, на которых нужно сосредоточиться.

После разрушения его дома и коллекции Черепанов открыл счет в PayPal и принимает пожертвования, чтобы помочь ему и другим людям в Украине.

Продолжающееся и смертоносное вторжение россии в Украину уже привело к гибели и ранению тысяч людей. Война также вынудила более 3 миллионов человек покинуть страну.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Мариуполе погиб чемпион мира по кикбоксингу.

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