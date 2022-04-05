Екс-командувач сил НАТО в Європі припустив, що головна мета росії - місто Дніпро [ Редагувати ]
Колишній командувач сил НАТО в Європі Уеслі Кларк припустив, що головна мета для російських окупантів - місто Дніпро. Про це відставний генерал заявив в ефірі CNN.
Що буде далі: росіяни на північ і на південь від Дніпра. Наступною ключовою метою стане Дніпро. Якщо вони зможуть дійти до Дніпра, вони відріжуть українські сили, які стримують сепаратистів на Донбасі. І це наступне російське завдання, це зробити охоплення цих сил. відрізати їх, знищити. Це значна частина української армії.
Щоб рашисти не змогли захопити Дніпро, Кларк закликає надати Україні важке озброєння, а не лише ЗРК "Стінгер" і протитанкові "Джавеліни".
При цьому генерал відзначив, що США не мають такої техніки для України, і її мають надати країни-члени НАТО в Східній Європі.
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