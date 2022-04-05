російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, а тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.

Крім того, російські окупанти в Бучі в підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Українці почали звертатися до всього світу та європейських лідерів с проханням розповісти та покарати росію за звірства, які вони вчинили в Україні.

Так, одне з відео записав українець, з закликом показати фото та відео вбивст президенту Франції Макрону, та канцлеру Німеччини Шольцу.