На Дніпропетровщині окупанти обстріляли нафтобазу та завод [ Редагувати ]
У Дніпропетровській області вночі російські окупанти з повітря обстріляли нафтобазу та один із заводів. Про це повідомив голова облдержадміністрації Валентин Резніченко.
Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один з заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне. Кількість постраждалих з’ясовуємо.
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