За 35 днів окупації у Гостомелі зникли безвісти понад 400 людей. Зі свідчень очевидців відомо, що дехто загинув, але місцезнаходження людей досі невідоме. Про це повідомив "Громадському радіо" очільник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

Ми знаємо про людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли ще був зв’язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти. Джерелу інформації вдалося врятуватися.

У Гостомелі окупанти вбили селищного голову Юрія Прилипка, разом з ним загинули також волонтери Руслан Карпенко та Іван Зоря, а також син директора першого ліцею, тіла яких були знайдені.

У лікарки в Гостомелі росіяни викрали чоловіка і сина, їх досі не можуть знайти. Також шукають тіло начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту. На думку Думенка, росіяни "підчищали сліди своїх звірств".

Ти міг рухатись у напрямку Гостомеля і вздовж дороги стояли розстріляні автомобілі з тілами, включно з дітьми. І міг повертатись назад - а цих тіл вже не було. Моя гіпотеза в тому, що чим спокійніше почували себе окупанти на якійсь території, чим далі вони були від лінії фронту, тим ретельніше вони замітали свої сліди.

У Гостомельскій громаді мешкає майже 5 тис. жителів.

Нагадаємо, що страшні кадри з деокупованих Бучі, Гостомеля та Ірпеня вразили весь світ і викликали міжнародне обурення звірствами росіян. На звільнених територіях Київщини знайдені братські могили з сотнями загиблих українців. Сотні людей були страчені окупантами просто на вулицях.