Ворожі сили покинули Гостомель [ Редагувати ]
Видимі ворожі сили покинули Гостомель. Про це розповів Євген Строкань.
Щоби остаточно його контролювати необхідна певна робота, яка зараз і проводиться - пошук диверсійних груп, побудова наших позицій, розмінування, тощо.
по темі
Станом на п'ятницю, 1 квітня, ЗСУ зайшли в Бучу
Мер міста Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в обідню пору 1 квітня евакуаційні автобуси з людьми нарешті виїхали з міста
Переговори України та росії продовжилися в онлайн-форматі
Кількість жертв ракетного удару по будівлі Миколаївської обладміністрації, завданого російськими окупантами 29 березня, зросла до 28 осіб
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що обговорював зі своїм іспанським колегою ідею будівництва газопроводу до Іспанії в рамках планів відмови Європи від російського газу.